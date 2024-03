Chuvas que atingiram Petrópolis deixaram ruas alagadas e provocaram deslizamentos - Reprodução/Facebook

Publicado 23/03/2024 16:43 | Atualizado 23/03/2024 17:22

Rio - Por todo o estado do Rio, ações de solidariedade visam arrecadar doações para vítimas afetadas pelo temporal que causou diversos estragos, principalmente na Região Serrana, desde sexta-feira (22). As fortes chuvas já deixam 8 mortos e várias pessoas desabrigadas e dependendo de doações. Veja como ajudar:Na capital fluminense, a Ação da Cidadania lançou uma campanha para arrecadar doações a vítimas das fortes chuvas. De acordo com a organização, um levantamento está sendo feito para o envio imediato de alimentos, água mineral, kits de higiene e limpeza.A campanha Emergências, lançada em 2021, realiza a distribuição de donativos para regiões afetadas por tragédias climáticas e catástrofes. No ano seguinte ao início da mobilização, a ONG distribuiu 5 mil refeições prontas, além de cestas básicas, eletrodomésticos e kits de higiene. para população de Petrópolis afetada por temporais.As doações podem ser realizadas pelo site www.acaodacidadania.org.br ou através do pix: sos@acaodacidadania.org.br.Em Petrópolis, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis (CDDH) anunciou, através do Instagram, que estará recolhendo doações nos pontos de apoio e na sede do CDDH, na rua Monsenhor Bacelar, 400, no Centro. A organização informou que precisa, com urgência, de cobertores, colchonetes, roupas de adultos e crianças em boas condições, calçados, produtos de higiene e limpeza e alimentos prontos para consumo imediato e água potável.O número para entrar em contato com o CDDH Petrópolis é (24) 2242-2462. A chave pix para doações diretas é 27.219.757/0001-27A Defesa Civil também informou que, os pontos de apoio em Petrópolis localizados nos primeiro, segundo e terceiro distritos, encontram-se abertos desde a noite da última quinta-feira (21) para receber a população que reside em área de risco.A Prefeitura de Teresópolis anunciou pontos de doação no Ginásio Pedrão, Cras Bonsucesso e nas igrejas católicas de Mottas e Imbiú. Também foi criado um grupo especial de mobilização para acompanhar regiões críticss com altos índices de chuva.Os pontos de apoio de Teresópolis também foram divulgados pela defesa civil e estão em pleno funcionamento.