Os locais ficarão disponíveis 24h para dar assistência à populaçãoDivulgação

Publicado 23/03/2024 15:37

Rio - Sete escolas estaduais do Rio operam, neste sábado (23), como pontos de apoio para vítimas das fortes chuvas que atingem o estado. As unidades abertas ficam nos municípios de Petrópolis, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Itaperuna, Bom Jesus do Itabapoana e Campos dos Goytacazes. Segundo a Secretaria do Estado de Educação do Rio (Seeduc), toda a rede estadual está disposta a abrir unidades onde for necessário.

O Ciep 038 Santos Dumont, em Petrópolis, também está servindo como base para o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e para ajuda comunitária. Os locais ficarão disponíveis 24h para dar assistência à população e a equipe da Seeduc está monitorando a situação em todo o território fluminense.

Petrópolis

Ciep 038 - Santos Dumont - Ponto de apoio para o CBMERJ, SEPM e ajuda comunitária

Travessa Prefeito Yedo Fiuza, 527, Independência, Petrópolis.

Cachoeiras DE Macacu

CE Quintino Bocaiúva

Av. Gov. Roberto Silveira, 394 - Campo do Prado, Cachoeiras de Macacu.

Ciep 479 - Dr. Mário Simão Assaf

R. João Luís de Siqueira, Nº 1 - São Francisco Assis, Cachoeiras de Macacu.

Duque de Caxias

Ciep 226 Porto da Estrela

Estrada, Rod. Rio-Mage, km 7,5, Vila Sapê, Imbariê, Duque de Caxias.

Bom Jesus Do Itabapoana

CE Governador Roberto Silveira

R. Gonçalves da Silva, Nº 75 - Centro, Bom Jesus do Itabapoana

Itaperuna

CE Senador Sá Tinoco

Avenida Senador Sa Tinoco Nº 0, Boa Ventura, Itaperuna

Campos Dos Goytacazes

CE Estefânia Pereira Pinto

Rua A Nº 65 - Santo Eduardo, Campos dos Goytacazes