Faixa da pista central da via ocupada por um carro que colidiu com um poste de sinalização - Reprodução

Publicado 23/03/2024 15:21

Rio - Um carro bateu em um poste de sinalização na Avenida das Américas, na madrugada deste sábado (23), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O acidente ocorreu no sentido São Conrado, altura da estação de BRT Bosque Marapendi, e quatro vítimas não identificadas se feriram; dois homens e duas mulheres.

A faixa da pista central da via chegou a ser interditada para a retirada do veículo. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge com estado de saúde estável. Ainda não há informações sobre o que causou a colisão.