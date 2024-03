Deslizamento de terra atingiu um imóvel de três andares e quatro pessoas morreram - Reprodução / Redes sociais

Deslizamento de terra atingiu um imóvel de três andares e quatro pessoas morreramReprodução / Redes sociais

Publicado 23/03/2024 13:31 | Atualizado 23/03/2024 13:55

Rio - "Meu filho foi um guerreiro e salvou a filha dele". Este é parte do desabafo feito por Roberto Napoleão, pai do Douglas de Souza, de 24 anos, que morreu em um desabamento em Petrópolis, na Região Serrana, no final da tarde desta sexta-feira (22). Em entrevista ao 'RJTV', da TV Globo, Napoleão disse que o filho usou o corpo para proteger a filha de 4 anos, que foi resgatada com vida depois de 16 horas sob os escombros. Até o momento, oito mortes foram confirmadas no estado do Rio.

Roberto Napoleão, que passou a madrugada acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros, expressou seu sentimento diante da tragédia, que vitimou, além de seu filho, a nora Beatriz Casemiro e o neto de 8 anos. "Meu filho foi um guerreiro. Ele ficou esse tempo todo lá e salvou a filha dele. Muito triste. Me dói muito", disse o homem, ao 'RJTV' neste sábado.

Essas mortes aconteceram após um deslizamento de terra que atingiu um imóvel de três andares, no bairro Independência. As quatro vítimas eram da mesma família: Douglas José de Souza, de 24 anos, a esposa Beatriz Casemiro, o filho do casal, de 8, e uma idosa, que ainda não teve o nome divulgado, mas seria a mãe de Beatriz. Até o momento, quatro pessoas foram resgatadas com vida no local.

Deslizamento deixa pessoas soterradas em Petrópolis



Crédito: Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/ona0jEx5jl — Jornal O Dia (@jornalodia) March 22, 2024

A filha de Douglas, de 4 anos, foi resgatada depois de 16 horas sob os escombros do deslizamento, já na manhã deste sábado (23). Segundo o Corpo de Bombeiros, o trabalho de buscas é feito por militares especializados em salvamento em desastres e cães farejadores do canil da corporação.

A Defesa Civil de Petrópolis registrou 109 chamados de emergência, sendo 75 por deslizamentos causados pela chuva, que começou na última quinta-feira (21). O município está, atualmente, em estado de crise , devido aos mais de 300mm de chuva acumulados nas últimas 24h.

Criança de 7 anos e adolescente morreram em Teresópolis



Uma criança de 7 anos e um adolescente de 14 morreram soterrados, na madrugada deste sábado, durante um temporal, que causou deslizamentos de terra na comunidade da Coréia, em Teresópolis, na Região Serrana. As informações são do secretário de Defesa Civil do município, coronel Albert Andrade.

A criança vivia em um imóvel que foi atingido por um deslizamento de terra, por volta das 2h15. Já o adolescente, que seria próximo da vítima, ficou desaparecido por horas e foi encontrado morto no início da tarde deste sábado. Em outra casa, dois adultos também foram soterrados, mas os militares conseguiram resgatá-los com vida.

Oito mortes no estado

De acordo com a Defesa Civil do estado do Rio, quatro pessoas morreram em um desabamento em Petrópolis e duas em Teresópolis, além de uma vítima de raio em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, e de um afogamento em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.





Em Arraial, Kelwen Ramos estava na localidade conhecida como Prainha, quando foi atingido por um raio. Ele seria ambulante e estaria retirando seu material de trabalho no momento que recebeu a descarga. Militares do Corpo de Bombeiros chegaram a ir até o local, mas o homem foi encontrado morto.

Outras duas pessoas também foram atingidas, uma de 21 anos e outra de 29, mas só ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Geral de Arraial do Cabo.