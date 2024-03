Política Costa do Sol

Esposa de pré-candidato a prefeito de Arraial do Cabo seria funcionária fantasma da Alerj

Ana Gabi Macedo é mulher de Ton Porto, que teve o nome envolvido no escândalo dos supostos fantasmas da Emusa, em Niterói. Segundo denúncia, ela teria sido nomeada para o gabinete do deputado Vítor Júnior, com grande influência na empresa, com salário de R$ 12 mil