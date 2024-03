Casa do Autista - Marcelo Teixeira

Casa do Autista Marcelo Teixeira

Publicado 21/03/2024 15:12

Arraial do Cabo - A Casa do Autista de Arraial do Cabo será inaugurada no próximo dia 2 de abril. O espaço, localizado no bairro Baleia, na Rua Fernando Mello, será dedicado ao atendimento de crianças e adolescentes autistas, com idades de dois a 17 anos. No dia, acontecerá uma solenidade de entrega.



A Casa do Autista contará com uma equipe multidisciplinar responsável pelo acolhimento, acompanhamento, fortalecimento de vínculos e encaminhamento adequado dos pacientes. Será elaborado um plano terapêutico individual para cada um, assegurando um atendimento personalizado. A unidade conta, ainda, com uma sala sensorial totalmente adaptada.

Casa do Autista Marcelo Teixeira



O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), destacou a importância da Casa do Autista para as famílias, afirmando que o projeto foi elaborado com a participação de profissionais da saúde, pais, mães e a sociedade civil.



“A Casa do Autista representa um grande avanço para as famílias. Nosso objetivo é minimizar o sofrimento das mães que tanto lutam por uma melhor qualidade de vida para seus filhos. O projeto foi elaborado a quatro mãos, ou seja, com a participação dos profissionais da saúde, pais e mães, além da sociedade civil”, destacou. Além disso, o espaço também vai oferecer atendimento clínico e terapêutico com profissionais especializados, incluindo médicos, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicomotricistas, fisioterapeutas, psiquiatras infantis e farmacêuticos.O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), destacou a importância da Casa do Autista para as famílias, afirmando que o projeto foi elaborado com a participação de profissionais da saúde, pais, mães e a sociedade civil.“A Casa do Autista representa um grande avanço para as famílias. Nosso objetivo é minimizar o sofrimento das mães que tanto lutam por uma melhor qualidade de vida para seus filhos. O projeto foi elaborado a quatro mãos, ou seja, com a participação dos profissionais da saúde, pais e mães, além da sociedade civil”, destacou.