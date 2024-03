Festival da Lula - Rede social

Publicado 21/03/2024 16:16

Arraial do Cabo - Começa na próxima quinta-feira (28), em Arraial do Cabo, o Festival da Lula. O evento, que acontece na orla da Praia Grande durante a Semana Santa e chega ao fim no domingo (31), promete ofertar mais de 100 pratos à base de frutos do mar com o valor fixo de R$ 35.

Além da diversidade gastronômica, o festival contará com uma programação musical variada. Serão duas áreas de palco com mais de dez atrações selecionadas, que serão divulgadas em breve, para animar o público. O evento também vai contar com uma área especial de entretenimento para as crianças.

Na quinta, a festividade terá início às 18h e seguirá até às 00h. Já na sexta (29) e sábado (30), as atividades começam às 13h e se estendem até às 00h. Por fim, para encerrar com chave de ouro, no domingo, a programação começa às 13h e termina um pouco mais cedo, às 23h.