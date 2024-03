Publicado 24/03/2024 00:00

Na manchete: chuvas deixam oito mortos no Estado do Rio. Entre as vítimas estão duas crianças e quatro pessoas de uma mesma família.

Menina de 4 anos é resgatada após ficar 16 horas sob os escombros de imóvel que desabou em Petrópolis.

Fórum vai debater os dez anos da Operação Segurança Presente.

Teatro Rival, na Cinelândia, promove festa para celebrar seus 90 anos.

Ataque terrorista mata 133 pessoas na Rússia.

Confira opções e preços para trocar de celular.

Automania: entenda proposta de isenção do IPVA.

No D Mulher: Patrícia Poeta imprime sua personalidade no 'Encontro' e conquista o carinho do público.

No Ataque: com gol de Endrick, Seleção vence a Inglaterra (1 a 0) e quebra tabu de quase 30 anos em Wembley.