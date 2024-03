A entrada da sede do Nova Iguaçu Futebol Clube - Cleber Mendes / Agência O Dia

A entrada da sede do Nova Iguaçu Futebol ClubeCleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 24/03/2024 00:00

Rio - Carros, motocicletas, pedestres e ambulantes se espremem no Calçadão de Nova Iguaçu em uma tarde de quarta-feira típica de calor intenso na Baixada Fluminense. Mas havia um clima diferente no ar, misto de orgulho e surpresa compartilhado pelos moradores e trabalhadores do município. Torcedores ou não do Nova Iguaçu Futebol Clube, todos estavam felizes pela classificação do time para a final do Campeonato Carioca.

O Laranja Mecânica da Baixada, apelidado assim inspirado na seleção holandesa, disputará a final contra o Flamengo. O primeiro jogo da final será no próximo dia 30, no Maracanã. O segurança Carlos Eduardo, de 47 anos, que trabalha há quatro meses em Nova Iguaçu e já tem muito afeto pelo lugar, diz que tem compromisso na data, mas que ficará em casa para assistir à partida.

"É um orgulho muito grande ver o Nova Iguaçu chegar à primeira vez na final. Eu sempre lembro de Zinho (ex-jogador), que agora é comentarista. Ele saiu daqui (de Nova Iguaçu) e foi campeão do mundo em 94. Eu até queria que o time ganhasse, é difícil, mas se fosse campeão seria lindo", afirma.

O aposentado Marcos Aurélio, de 72 anos, nasceu e cresceu em Nova Iguaçu, de onde tem boas lembranças do futebol amador: "Já era para Nova Iguaçu ter tradição no futebol de campo. Eu não era nem nascido quando Nova Iguaçu já fazia sucesso no futebol. Mas, infelizmente, não deram o devido valor naquele momento. A verdade é que o futebol amador de Nova Iguaçu sempre foi muito forte, com boas equipes".

Marcos conta que estará no Maracanã no dia da final, mas que, ainda assim, não acredita que torcida influencia no resultado. "Tem quem garanta que a torcida faz a diferença. Eu acho que pode até ajudar, mas que será um ponto decisivo, eu não acho, não. Porém, estou com expectativas de que tudo dará certo para o time", opina.

Camisas do time esgotaram

Se torcida faz a diferença, o Nova Iguaçu terá outro desafio. Pesquisas divulgadas em 2022 e 2023 mostram que o Flamengo, ao lado do Corinthians, é o clube com a maior torcida do Brasil. A Laranja Mecânica da Baixada não ostenta uma torcida tão numerosa quanto a de seu adversário, mas não perde em nada na paixão e dedicação dos torcedores. As camisas laranjas, azuis e brancas do time esgotaram no clube do Nova Iguaçu. Elas estavam à venda por R$ 195.

Vinícius Maciel, de 24 anos, conseguiu garantir o seu visual e tem ido aos jogos da Laranja com a camisa. No entanto, sua mãe e seu filho, de 2 anos, ficaram sem o look futebolístico. A paixão pelo clube é algo enraizado na família do gerente de logística.

"Eu torço pelo Nova Iguaçu desde criança, minha mãe sempre torceu e agora já estou ensinando o meu filho sobre a honra de estarmos na final do Carioca! É um campeonato difícil, mas o clube conseguiu e vamos torcer que chegou a hora! A nossa expectativa está muito alta. Mesmo com a dificuldade, estamos confiantes de que vamos conseguir", destaca.

Para muitos moradores de Nova Iguaçu, torcer pelo clube do município é um senso de identidade. A cuidadora de idosos Adriana Araújo, mesmo sendo cria de São João de Meriti, também na Baixada, tem o Nova Iguaçu Futebol Clube como o seu queridinho: "Parece um sonho ele estar na final do Carioca, eu não esperava por isso. É um milagre, na verdade. E tenho certeza de que ele será campeão".

O mesmo sentimento é compartilhado pelo motorista Valdeir Carvalho Faria, que nasceu em Nova Iguaçu e nunca se mudou de cidade. Embora seja vascaíno, ele vem demostrando seu apoio ao Nova Iguaçu Futebol Clube mesmo em jogos contra o Vasco.

"Meu time estava perdendo para o Nova Iguaçu e eu estava satisfeito", lembra, aos risos. "O time do meu município disputar uma final de um campeonato importante é muito orgulho. Pelo jeito que o elenco estava jogando, eu estava esperando. Acho difícil ganharmos do Flamengo, mas sei que faremos um bom jogo", analisa.

Os elogios aos jogadores do clube se estendem pelo Calçadão de Nova Iguaçu. Para o vendedor ambulante Lucas Rezende, o pulo do gato está no método de jogo utilizado por Andrezinho, coordenador técnico do time laranja. "Eu estou muito feliz com a classificação do Nova Iguaçu, doido para chegar dia 30 para assistir ao jogo. As esperanças são muitas. O método e a direção de Andrezinho que fizeram isso acontecer. É difícil, mas do jeito que o time está jogando, pode ser campeão", torce.





'Os jogadores já são campeões por tudo o que estão fazendo'

Para Andrezinho, coordenador técnico do Nova Iguaçu, o time já é campeão. Ela afirma que ficou impressionado com o foco e a maturidade do elenco. "A coordenação falou com os jogadores que eles já são campeões por tudo o que estão fazendo. Eles estão em um clube de menor investimento e vemos a dificuldade que esses garotos passam no dia a dia. Mais de 90% do grupo ainda não tinha jogado no Maracanã até o jogo contra o Vasco e eles não sentiram pressão nenhuma. Imagina você jogar uma final com um Maracanã lotado, você enfrentar uma equipe como o Flamengo? Eles têm que desfrutar do momento único."

Um dos destaques do Nova Iguaçu, o meia-atacante Bill, autor do gol da vitória sobre o Vasco, se diz realizado por fazer parte do legado de levar o clube de sua cidade para uma final do Estadual: "Estou muito feliz por jogar novamente no Maracanã e levar o clube do meu coração para a final do Carioca. Sabemos que será difícil, mas é uma experiência boa".

Treinando o Nova Iguaçu há três anos, Carlos Vitor, conhecido como Cal, ressalta que o momento agora é de lapidar o elenco e atribui a classificação ao 'conjunto da obra'. "Temos que agradecer ao presidente pela ótima estrutura para os atletas e aos profissionais, que têm uma identidade e um amor muito grandes pelo clube, o que faz toda diferença, pois se nutrir de coisas boas é positivo para qualquer processo. Nós trabalhamos muito também o psicológico dos jogadores, porque sabemos que o lado humano é um ponto preponderante. Eles são comprometidos e profissionais exemplares, o que facilitou muito."

O massagista conhecido como China trabalha há mais de 20 anos no clube e se orgulha da humildade dos jogadores e do corpo técnico. "O que favorece o time é a humildade do grupo. Estou confiante na vitória não apenas porque o elenco é bom, mas porque prevalece a simplicidade", destaca.