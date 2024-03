Movimentação no Centro do Rio de Janeiro, na sexta-feira (22). - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Movimentação no Centro do Rio de Janeiro, na sexta-feira (22). Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 23/03/2024 21:41

Rio - Após os alertas de tempestade , o Rio de Janeiro poderá ter chuva pontualmente forte neste domingo (24). De acordo com Raquel Franco, metereologista do Centro de Operações Rio, apesar da previsão de chuva fraca e ocasionalmente moderada para a madrugada, cenário na cidade está mais tranquilo.

"Não tem previsão de chuva forte para essa noite, madrugada. Cenário de chuva melhorou para hoje. Já era o melhor cenário mesmo nesse sábado. Então, para essa noite, madrugada, previsão de chuva fraca, ocasionalmente moderada", disse em um vídeo compartilhado pelo prefeito Eduardo Paes no X, antigo Twitter.

Ainda de acordo com Raquel, no domingo, a chuva pode ganhar mais intensidade por conta da formação do sistema de baixa pressão no oceano. "No período da manhã e da tarde podemos ter chuva pontualmente forte e até acompanhada de raios e, ao longo do domingo, esse cenário melhora e ao longo da semana também. Apesar do tempo ficar ainda instável, ainda com previsão de chuva, fica um cenário mais tranquilo", ressaltou.

Confira: