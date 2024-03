Chuvas que atingiram Petrópolis deixaram ruas alagadas e provocaram deslizamentos - Reprodução/Facebook

Publicado 23/03/2024 18:14

O município de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas: 321mm. A informação é do Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do Rio de Janeiro (Cemaden-RJ). O volume de água nos bairros Chácara Flora (321mm) e São Sebastião (300mm) se destacam. No bairro Independência, onde quatro pessoas da mesma família morreram num deslizamento de terra , choveu 296mm de sexta-feira (22) para sábado (23).