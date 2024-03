Deslizamentos de terra deixaram uma criança morta, um adolescente desaparecido e dois adultos feridos - Reprodução / Redes sociais

Publicado 23/03/2024 09:22 | Atualizado 23/03/2024 14:53

Rio - Uma criança de 7 anos e um adolescente de 14 morreram soterrados, na madrugada deste sábado (23), durante um temporal, que causou deslizamentos de terra na comunidade da Coréia, em Teresópolis, na Região Serrana. As informações são do secretário de Defesa Civil do município, coronel Albert Andrade. No estado do Rio, até o momento, foram confirmadas oito mortes causadas pelas chuvas.

A criança vivia em um imóvel que foi atingido por um deslizamento de terra, por volta das 2h15. Já o adolescente, que seria próximo da vítima, ficou desaparecido por horas e foi encontrado morto no início da tarde deste sábado. Em outra casa, dois adultos também foram soterrados, mas os militares conseguiram resgatá-los com vida.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), da Prefeitura de Teresópolis, a família da criança de 7 anos está sendo amparada em um abrigo.

Ao DIA, Claussen explicou sobre esses deslizamentos que deixaram uma criança e um adolescente mortos e dois adultos feridos. "Desde quinta-feira (21), estamos avisando para a população este risco iminente de fortes chuvas, com acumulados acima de 300mm. Aqui na Coréia, os chamados foram feitos por volta das 2h. Conseguimos salvar quatro pessoas do mesmo núcleo família. Infelizmente, [o menino de 7 anos] veio a óbito. Toda equipe está mobilizada", disse o prefeito.

Quatro pessoas morreram em Petrópolis

Quatro mortes foram confirmadas no desabamento de um imóvel de três andares, no bairro Independência. O caso aconteceu durante a tarde desta sexta-feira (22), na Rua Ângelo João Brand. Equipes do Corpo de Bombeiros ainda buscam por vítimas soterradas. No local, quatro pessoas foram resgatadas com vida.

A Defesa Civil de Petrópolis, até o momento, registrou 109 chamados de emergência, sendo 75 por deslizamentos causados pela chuva, que começou na última quinta-feira. O município está, atualmente, em estado de crise , devido aos mais de 300mm de chuva acumulados nas últimas 24h.

Oito mortes no estado

De acordo com a Defesa Civil do estado do Rio, quatro pessoas morreram em um desabamento em Petrópolis e duas em Teresópolis, além de uma vítima de raio em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, e de um afogamento em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



Em Arraial, Kelwen Ramos estava na localidade conhecida como Prainha, quando foi atingido por um raio. Ele seria ambulante e estaria retirando seu material de trabalho no momento que recebeu a descarga. Militares do Corpo de Bombeiros chegaram a ir até o local, mas o homem foi encontrado morto.

Outras duas pessoas também foram atingidas, uma de 21 anos e outra de 29, mas só ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Geral de Arraial do Cabo.



A vítima da Baixada Fluminense foi identificada como Carlos Roberto Mota Chagas . O homem se afogou depois que o caminhão que dirigia caiu em um rio, no bairro de Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias. O córrego fica às margens da Rodovia Washington Luís.

