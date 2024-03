Transferência do sequestrador do ônibus da Rodoviária do Rio, na 4ª DP para o presídio, na última quarta-feira (13) - Cleber Mendes/Agência O Dia

Transferência do sequestrador do ônibus da Rodoviária do Rio, na 4ª DP para o presídio, na última quarta-feira (13)Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 23/03/2024 16:58

Rio – O juiz Gustavo Gomes Kalil, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aceitou a denúncia do Ministério Público estadual e tornou réu Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, por duas tentativas de homicídio, cárcere privado e disparo de arma de fogo em via pública, pelo sequestro de um ônibus na Rodoviária Novo Rio , na Zona Portuária.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) havia denunciado Lima por manter 16 passageiros reféns no interior do ônibus, na terça-feira da semana passada (12). Segundo a denúncia, feita por meio da 1ª Promotoria de Justiça, o acusado atirou contra as duas vítimas por acreditar que eram policiais à paisana. Em seguida, impediu que outros 15 passageiros, entre eles uma criança de colo e seis idosos, saíssem do ônibus. Ele também usou pessoas como "escudo humano" e atirou em via pública, colocando outros em risco.