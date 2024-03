Avenida Ayrton Senna - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 23/03/2024 14:01 | Atualizado 23/03/2024 17:38

Rio - Um vazamento de água na Avenida Ayrton Senna, na altura da Ponte Santos Dumont, sentido Linha Amarela, causou transtornos para os motoristas, na manhã deste sábado (23), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O trânsito na região teve reflexos desde a Cidade das Artes. No momento, a água já foi drenada e o trânsito flui normalmente na via.

Equipes da Prefeitura e da empresa de saneamento Iguá, concessionária responsável, atuaram no local. Enquanto a via estava fechada, o Centro de Operações Rio recomendou que os motoristas utilizassem rotas alternativas, como a Avenida Embaixador Abelardo Bueno e a Avenida Salvador Allende.

Em nota, a Iguá informou que já realizou a drenagem da água e a via já foi liberada. A empresa afirma que identificou o vazamento na manhã deste sábado (23) e enviou uma equipe ao local para trabalhar no reparo.



Segundo a concessionária, para realizar a manutenção, foi necessário interromper o fluxo de água na Barra da Tijuca, o que impactou o abastecimento no bairro. O fornecimento de água deve ser normalizado gradativamente, em até 72h horas.