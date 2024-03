Moradores ajudam a retirar vítimas de desabamento de casa em Nilópolis - Reprodução

Publicado 23/03/2024 14:22 | Atualizado 23/03/2024 15:21

Rio - Davi da Silva, de 60 anos, vítima de um desabamento nesta sexta-feira (22), em Nilópolis, na Baixada Fluminense , passou por uma cirurgia de emergência e segue internado em estado grave no CTI do Hospital Geral de Nova Iguaçu. Ele foi uma das três pessoas feridas no desmoronamento de uma casa na Rua Marechal Castelo Branco, na beira do Rio Sarapuí, no bairro da Chatuba, divisa entre Nilópolis e Mesquita. As outras duas vítimas tiveram ferimentos leves.De acordo com a prefeitura de Nova Iguaçu, Davi passou por uma cirurgia ortopédica no dedo direito e colocação de um dreno no tórax. Segundo a equipe médica, ele ainda apresenta outras fraturas na região da face, costelas, braço e coluna que, neste momento, não precisam intervenção cirúrgica.O desabamento aconteceu por volta das 13h desta sexta (22) e equipes da Secretarias de Defesa Civil (DC), de Serviços Públicos (Semserp) e Desenvolvimento Social (Semdes) estiveram no local para retirar os restos da casa que desmoronou.Além de Nilópolis, outras cidades da Baixada Fluminense também tiveram transtornos provocados pela chuva nesta sexta-feira (22).