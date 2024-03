PMs prenderam homem em flagrante no Andaraí - Divulgação

PMs prenderam homem em flagrante no AndaraíDivulgação

Publicado 23/03/2024 13:14 | Atualizado 23/03/2024 13:40

Rio - Um homem ainda não identificado foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (22), por porte ilegal de arma no Andaraí, Zona Norte do Rio. O preso foi abordado por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Andaraí na Rua Uruguai, que desconfiaram do seu comportamento. Na abordagem, os militares constataram ainda que ele tinha uma passagem por homicídio.

Com o homem, foi apreendido um revólver calibre .38. O caso foi registrado na 20ª DP (Tijuca). O preso responderá por porte ilegal de arma de fogo.