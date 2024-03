Água toma conta das ruas da Vila Urussaí, em Saracuruna - Reprodução / Internet

Água toma conta das ruas da Vila Urussaí, em SaracurunaReprodução / Internet

Publicado 23/03/2024 21:06

Rio - As chuvas que atingiram o estado do Rio nesta sexta-feira e sábado têm causado transtorno para os moradores em Saracuruna, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Diversas ruas estão tomadas pela água impedindo o deslocamento das pessoas na região, que estão sendo resgatadas por caminhões do Corpo de Bombeiros. Às 19h, o Instituto Nacional do Ambiente (Inea) divulgou alertas para novos transbordos na região.

Corpo de Bombeiros realizam resgate de moradores em região alagada de Saracuruna



Corpo de Bombeiros realizam resgate de moradores em região alagada de Saracuruna

As fortes chuvas que atingiram a cidade causaram a cheia do rio Saracuruna, que corta diversos bairros da região. As áreas mais atingidas foram Vila Urussaí, Chácara Cruzeiro, Vila Santa Cruz e Santa Cruz da Serra. Diversas ruas estão intransitáveis devido ao volume da água.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostram um caminhão do Corpo de Bombeiros realizando resgate de moradores nas casas. Uma idosa precisou ser carregada de dentro de casa até o veículo em uma rua completamente tomada pela água.

Em nota, a prefeitura divulgou que agentes estão auxiliando à população que está em áreas de risco. "A Prefeitura de Duque de Caxias informa que, neste sábado (23/03), continua com todo o efetivo da Defesa Civil Municipal e da Secretaria Municipal de Obras nas ruas ajudando a população e atendendo às ocorrências em consequência das chuvas".

O órgão destacou que os moradores de Vila Urussaí que estivem em risco podem procurar um ponto de apoio montado na Escola Municipal Jayme Fichman, na rua Uruguaiana, sem número.

Alerta de enchente

O Instituto Estadual do Ambiente divulgou na noite deste sábado (23), um alerta para risco de transbordamento em rios da região.

As localidades são:

- Iminência de transbordo do Rio Saracuruna na localidade Vila Santa Cruz.

- Iminência de transbordo do Rio Muriaé na localidade Centro/Chacara do Cruzeiro

- Iminência de transbordo do Rio Pomba na localidade Paraoquena/Campelo