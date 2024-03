A Corrida e Caminhada pela Inclusão já acontece, desde 2015, em São Paulo - Divulgação - OLGA

Publicado 26/03/2024 15:24 | Atualizado 26/03/2024 16:13

Rio - A cidade do Rio receberá, neste domingo (31), a Corrida e Caminhada pela Inclusão em celebração ao Dia Internacional da Síndrome de Down. O evento está sendo organizado pelo Instituto Olga Kos e ocorrerá às 8h, no Aterro do Flamengo, nas modalidades 5km e 10 km. Na ocasião, serão recolhidas doações de 1kg de alimento não perecível.

Desde 2015, o instituto já realizava, em São Paulo, duas corridas de rua por ano, no Obelisco do Ibirapuera, em distâncias de 6,1Km e 10Km. Em 2023, esses eventos passaram a fazer parte do calendário oficial de eventos da cidade.

Segundo o Instituto Olga Kos, as corridas, criadas para incentivar a prática esportiva e promover a inclusão social, se tornaram uma tradição do calendário da capital paulista e agora, também chegam no Rio de Janeiro.

De acordo com Wolf Kos, presidente do instituto, outras atividades inclusivas, que atendem mais de 6 mil pessoas, também serão levadas ao Rio. "Essa será a primeira de muitas corridas inclusivas e fará o mesmo sucesso que em São Paulo. Nossas oficinas de artes e esportes também atenderão muitas pessoas com deficiência e vulnerabilidade no estado", afirma.

Para se inscrever na corrida como PcD é necessário enviar um e-mail para corrida@olgario.org.br, com seu documento de identidade, laudo e documento comprobatório da condição. Após o recebimento, análise e aprovação dos documentos, a empresa organizadora enviará um cupom para que o atleta possa finalizar a inscrição.