Bruno Lima da Costa foi baleado durante sequestro na Rodoviária do Rio - Reprodução/Redes Sociais

Bruno Lima da Costa foi baleado durante sequestro na Rodoviária do RioReprodução/Redes Sociais

Publicado 26/03/2024 15:38

Rio- O petroleiro Bruno Lima da Costa Soares, de 34 anos, baleado no sequestro a um ônibus na Rodoviária do Rio , recebeu alta do Centro de Terapia Intensiva (CTI), nesta terça-feira (26). De acordo com o Hospital Samaritano Botafogo, na Zona Sul, Bruno seguiu para a Unidade Semi-Intensiva da unidade, interage com os profissionais da assistência e seu estado de saúde é considerado estável.

O funcionário da Petrobras foi atingido por três disparos, que perfuraram o pulmão, o baço e uma delas ficou alojada próxima ao coração.

Bruno foi levado inicialmente para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, onde foi submetido a uma cirurgia de urgência e precisou de seis bolsas de sangue. Em seguida, foi transferido para o Instituto Nacional de Cardiologia (INC), onde foi acompanhado por especialistas que avaliavam uma segunda intervenção, dessa vez cardíaca. O procedimento não foi necessário e, por isso, foi internado no Hospital Samaritano.

Relembre o caso