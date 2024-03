Moradores vizinhos ajudaram no resgate dos feridos da casa que desabou em Nilópolis - Reprodução

Moradores vizinhos ajudaram no resgate dos feridos da casa que desabou em NilópolisReprodução

Publicado 25/03/2024 18:31

Rio – Davi da Silva, de 60 anos, vítima do desabamento de uma casa em Nilópolis na sexta-feira passada (22) , morreu na manhã desta segunda-feira (25) no Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele estava internado em estado grave no CTI, em recuperação pós-operatória, e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso. Ele é a nona pessoa que morre no estado do Rio de Janeiro por causa das fortes chuvas da semana passada.

A casa em que Davi estava desmoronou na Rua Marechal Castelo Branco, na beira do Rio Sarapuí, no bairro da Chatuba, divisa entre Nilópolis e Mesquita. Ele teve fraturas na face, costelas, braços e coluna e precisou colocar um dreno no tórax. Não há informações sobre o enterro. O corpo será enviado para perícia no Instituto Médico Legal (IML).

O número de mortos pelas chuvas do Rio na semana passada subiu para nove. Além de Davi, segundo a Defesa Civil estadual, quatro pessoas morreram em um desabamento em Petrópolis e duas em Teresópolis, na Região Serrana, além de uma vítima de raio em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, e de afogamento em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Em Petrópolis, quatro pessoas morreram após o desabamento de um imóvel de três andares no bairro Independência, na tarde da última sexta-feira (22), todas da mesma família: Douglas José de Souza da Silva, de 24 anos, a esposa Beatriz da Silva Lima, 25, o filho do casal, Lukas Willian da Silva Lima Justino, de nove anos, e a mãe de Beatriz, Maria Lúcia Casemiro Lima, de 66 anos.

Já em Teresópolis, o menino Kayke dos Santos da Silva, de 8 anos, que estava em um dos imóveis atingidos por deslizamento de terra na comunidade da Coreia, foi a óbito. Além dele, o adolescente Miguel Sampaio, 16 anos, também morreu, de acordo com a Defesa Civil do município.

Kelwen Ramos, de 19 anos, morreu em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, após ser atingido por um raio na região conhecida como Prainha. Ele seria ambulante e estaria retirando seu material de trabalho no momento que recebeu a descarga.

O motorista Carlos Roberto Mota Chagas, de 55 anos, se afogou depois que o caminhão que dirigia caiu em um rio no bairro de Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O córrego fica às margens da Rodovia Washington Luís.