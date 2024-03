Os promotores de Justiça descrevem que o grupo enganava as vítimas anunciando retornos vantajosos - Reprodução/CNJ

Publicado 25/03/2024 22:46 | Atualizado 25/03/2024 22:52

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou quatro pessoas pelos crimes de estelionato e associação criminosa para prática do golpe do empréstimo consignado. Um dos denunciados tem 681 anotações por estelionato. Outra denunciada registra 147 anotações criminais. A denúncia foi feita por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ).

Os suspeitos promoviam um esquema de pirâmide, onde a vítima contraía empréstimos em seu nome e os repassava aos denunciados, que ficavam com a maior parte do valor, causando prejuízos de milhares de reais.

Segundo o Gaeco/MPRJ, as empresas RC Assistência Pessoal e Grupo Rony Cardoso foram criadas para aplicar os golpes e dar aparência sólida à atividade, fazendo parecer que as vítimas estavam financiando com uma instituição credenciada.

Os promotores de Justiça descrevem que o grupo, através das mídias e de panfletos distribuídos em vias públicas, anunciava o refinanciamento de consignados a valores vantajosos, inclusive com suposta bonificação que variava de 10% a 50% do novo empréstimo.

As vítimas, iludidas pelo esquema, assinavam a contratação com cláusula de transferência de grande parte da quantia para as empresas dos denunciados. Isso acontecia com a finalidade de que tivessem a liberação de empréstimo consignado 'antigo' ou mesmo apenas uma bonificação que variava de 10% a 20% do valor contratado.

Ainda segundo a denúncia, a fraude consistia, inicialmente, no uso de banco de dados para localizar servidores públicos que tinham contraído empréstimos recentes ou mesmo que tivessem margem para a realização de um empréstimo consignado, momento em que os denunciados selecionam os possíveis alvos.