O sistema atual possibilita o escoamento de 55 mil litros de água por hora - Divulgaçao

Publicado 25/03/2024 20:07 | Atualizado 25/03/2024 20:21

Rio - Técnicos da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), mantêm vigilância 24 horas para garantir que as 13 bombas instaladas no Pôlder do Outeiro estejam em pleno funcionamento. Outras seis máquinas foram instaladas no Pôlder do Pilar. O sistema atual possibilita o escoamento do acumulado de água e a diminuição do impacto das fortes chuvas na Baixada Fluminense, com capacidade de escoar 55 mil litros de água por hora.

"Trabalhamos intensamente pela segurança e pelo bem-estar da população fluminense. Não medimos esforços para garantir a integridade de cada cidadão. Temos equipes capacitadas para emergências, 24 horas por dia, além de frentes de trabalho em todas as regiões afetadas pelas fortes chuvas", afirma o governador Cláudio Castro.

O governo também dispõe de 527 equipamentos especializados e maquinários pesados, como escavadeiras, guindastes, retroescavadeiras, caminhões basculantes e tratores, entre outros, para auxiliar municípios atingidos em todas as regiões. Para a Região Serrana, sensível ao impacto das chuvas, foram disponibilizadas mais de 70 máquinas.

"É um serviço essencial, agir de forma imediata para executar os planos que ajudam os gestores municipais a acelerar a recuperação da normalidade em cada cidade ou região afetada, em um momento muito sensível para a população", pontua o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

Além das medidas emergenciais, a construção de um sistema definitivo a partir da contratação do projeto e construção de uma casa de bombas, um sistema de comportas do Pôlder Pilar e a complementação de um parque urbano no Pôlder do Outeiro (Lote XV), área que corresponde aos limites de Duque de Caxias e Belford Roxo. O edital já foi lançado e está sendo atualizado para atender os novos requisitos estabelecidos por lei federal. Há também um contrato, já assinado, para a manutenção e reparo das bombas e reparos na casa de bombas do Outeiro.

Projeto Iguaçu no Novo PAC

Com especial atenção à Baixada Fluminense, o Governo do Estado também cadastrou o Projeto Iguaçu no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, e trabalha junto ao Ministério das Cidades. As obras são orçadas em aproximadamente R$ 730 milhões.

Por meio do Programa Limpa Rio e Limpa Rio Comunidade, os órgãos ambientais estaduais já realizaram a limpeza e o desassoreamento de aproximadamente 2.592.400 metros cúbicos de sedimentos em 800 corpos hídricos em uma extensão de 613 quilômetros de extensão nos últimos dois anos. As intervenções em mais de 80 municípios visam minimizar os possíveis danos de novos temporais.