Publicado 26/03/2024 00:00

Desde início do ano, estrangeiros já retiraram cerca de R$ 21 bi do mercado de ações nacional. Além de incertezas no cenário externo, interferência do governo brasileiro na economia e descuido com contas públicas ajudam a explicar fuga de investimentos.

Caso Marielle expõe ramificações cada vez mais profundas do crime organizado em instituições públicas. Infelizmente, brasileiros estão acostumados a ver políticos e agentes do Estado envolvidos em graves delitos. Morte da vereadora é ponta do iceberg.