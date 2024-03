Cristina Implantista - Reprodução

Cristina ImplantistaReprodução

Publicado 26/03/2024 18:40

Rio - A empresária Cristina Silva, dona do salão Cristina Implantista, especializado em implante capilar, morreu, no último domingo (24), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, devido a complicações provocadas por uma pneumonia. A família tornou pública a morte, nesta terça-feira (26), para desmentir informações de que Cristina teria morrido após negligência médica durante um suposto procedimento estético.





"Gente, boa tarde, sou a Larissa, filha da Cris Bela, que é irmã gêmea da Cristina Implantista. Eu vim aqui, pelo fato de que minha mãe não está com cabeça agora, para comunicar que não houve esse negócio de cirurgia estética. Não existiu isso. Se fosse, já teríamos denunciado. Minha tia estava com uma forte pneumonia e, infelizmente, não resistiu. É uma situação muito complicada, uma grande falta de respeito", disse a sobrinha de Cris, Larissa.



De acordo com a assessoria da implantista, Cristina estava internada com pneumonia desde 18 de janeiro. No domingo, ainda segundo o comunicado, ela teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Não foi informado em qual hospital ela estava. A assessoria informou que a empresa Cristino Implantista, que tem quase 150 mil seguidores nas redes sociais, vai seguir com todo o elenco de profissionais "da maneira e forma que ela ensinou a todos da equipe".



"O legado de Cristina vai continuar. Profissionalismo, respeito e dedicação. Mantendo o selo de qualidade de uma das maiores e mais respeitadas empresas de implantes do mercado. A família Cristina implantista agradece o carinho e mensagens de todos os clientes, amigos e familiares pelas mensagens e orações", concluiu.



Segundo a assessoria, o velório de Cristina será fechado, reservado apenas para amigos e familiares.