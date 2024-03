Servidores da Receita Federal estavam em ação de fiscalização quando identificaram os materiais - Divulgação/PF

Publicado 26/03/2024 19:37 | Atualizado 26/03/2024 20:01

Rio - Uma mulher foi presa em flagrante, nesta terça-feira (26), com uma carga de 400 cigarros eletrônicos no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, na Zona Norte. O material tem importação, comercialização e propaganda proibidos no país.

A presa, de 38 anos, veio de de Foz do Iguaçu, no Paraná, e estava em uma escala no Rio. Ela tinha como destino a cidade de São Paulo.

Servidores da Receita Federal estavam em ação de fiscalização quando identificaram os materiais. Com isso, foram acionados os policiais federais da Delegacia Especial da PF no Aeroporto do Galeão (Deain), que efetuaram a prisão em flagrante.

Ela foi encaminhada ao sistema prisional do estado e vai responder pelo crime de contrabando, cuja pena pode chegar até cinco anos de reclusão.