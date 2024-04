Almerinda Filgueiras de Carvalho é secretária de Assistência Social de São João de Meriti - Reprodução

Publicado 01/04/2024 14:49 | Atualizado 01/04/2024 15:30

Rio - A Polícia Federal prendeu, na manhã desta segunda-feira (1º), a ex-deputada federal Almerinda Filgueiras de Carvalho, que estava foragida da Justiça. Almerinda, de 72 anos, ocupa o cargo de secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial em São João de Meriti, onde foi presa. Ela foi condenada pela prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.



A prisão é decorrente de investigações que remetem ao ano de 2006, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Sanguessuga para desarticular um grupo criminoso formado por parlamentares e empresários, batizado de Máfia das Ambulâncias, que fraudava licitações para aquisição de ambulâncias em prefeituras de, ao menos, 20 estados brasileiros.



A partir de informações de inteligência, policiais federais do Grupo de Capturas do Núcleo de Operações da Delegacia da PF em Nova Iguaçu localizaram a ex-deputada na Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial de São João de Meriti, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva decorrente de decisão condenatória, expedido pela 7° Vara da Seção da Justiça Federal em Mato Grosso no dia 25 de março de 2024.



Após a formalização da prisão, a mulher foi levada à Delegacia de Polícia Federal no município para os procedimentos de praxe, encaminhamento ao Instituto Médico Legal para a realização de exame de corpo de delito, e sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ela deve cumprir pena de nove anos de reclusão pelos crimes cometidos.

Questionada, a prefeitura de São João de Meriti informou que não tinha conhecimento das investigações sobre a ex-deputada pelo estado do Rio e que só soube sobre o caso após a prisão ser divulgada pela Polícia Federal, pois é um processo de 2006 que corria em segredo de Justiça. O órgão disse que ela assumiu o cargo de secretária de Assistência Social em 2021 e que está acompanhando os desdobramentos.