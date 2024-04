Ao notar o assalto o motorista se rendeu imediatamente - Reprodução

Publicado 01/04/2024 11:32 | Atualizado 01/04/2024 11:35

Rio - Imagens de câmeras de segurança registraram os momentos de terror de uma família que teve o carro roubado na porta de casa na noite de domingo (31). Na gravação é possível ver o momento em que dois homens em uma moto anunciam o assalto. No veículo estavam o motorista, uma mulher, duas crianças e um cachorro.

A ação aconteceu às 18h22 e durou menos de dois minutos. Pelas imagens, o motorista aparece saindo do veículo para abrir o portão da garagem enquanto a família ainda estava dentro do carro, momento em que foi surpreendido pelos criminosos e se rendeu, levantando as mãos para o alto.Em seguida, um dos criminosos abriu a porta do carona, onde estava a mulher, que desceu abrindo a porta traseira para retirar as crianças. Com o cachorro no colo, ela puxa os filhos para longe do carro e pede para que o homem também se afaste.Durante a ação foi possível ouvir as crianças chorando, enquanto a mulher pedia calma e os protegia. O carro foi levado e os bandidos fugiram.Procurada, a Polícia Militar informou que o 16º BPM (Olaria) já está trabalhando em conjunto com a delegacia da área para localizar e prender os criminosos.O policiamento foi intensificado e ações de buscas acontencem na região de Cordovil.Ainda em nota, a corporação informou que de acordo com os últimos dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), na área de policiamento do 16º BPM (Olaria), houve queda de 30,6% nos roubos de rua se comparados os meses de janeiro deste ano com o do ano passado."A secretaria sempre ressalta a importância do acionamento de nossas equipes para casos imediatos através de nossa Central 190 e do App RJ 190, assim como a importância dos registros dos crimes nas delegacias, o que proporciona um direcionamento das análises das manchas criminais locais mais preciso e efetivo", finalizou em comunicado.