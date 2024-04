Fuzil, réplica da mesma arma e drogas foram apreendidos - Reprodução / @pmerj

Publicado 01/04/2024 12:02

Rio - A manhã de segunda-feira (1) começou com uma intensa operação da Polícia Militar (PM) nos morros do Urubu e do Engenho, ambos na Zona Norte do Rio, que assustou moradores da região. De acordo com relatos, houve um forte tiroteio na chegada dos agentes, por volta das 6h40.

Segundo a PM, policiais do 3º BPM (Méier) ocupam as principais vias das comunidades e contam com apoio de veículos blindados. Ainda de acordo com a corporação, até o momento, um criminoso foi preso em flagrante. Um fuzil, uma réplica da mesma arma e drogas - a serem contabilizadas - foram apreendidos.

Nas redes sociais, moradores demonstraram medo após o tiroteio. "Até quando vamos viver em meio a essa guerra?", comentou uma residente. "Sempre atinge crianças", relatou outro internauta. Uma outra pessoa lamentou a situação "Tenha misericórdia, senhor."

A ação segue em andamento e não há registros de feridos. Procurada, a PM não informou para qual delegacia o detido e os materiais apreendidos foram encaminhados. O espaço segue aberto para manifestação.