Hommens tentar furtar caminhão da Comlurb em BenficaReprodução

Publicado 02/04/2024 12:24 | Atualizado 02/04/2024 12:25

Rio - Dois homens tentaram furtar material reciclável de um caminhão de coleta seletiva da Comlurb, nesta segunda-feira (1°), em Benfica, na Zona Norte. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento:



Veja o vídeo:

Homens tentam furtar caminhão da Comlurb em Benfica.#ODia



Créditos: Reprodução pic.twitter.com/xQKLo2dxUn — Jornal O Dia (@jornalodia) April 2, 2024

Nas imagens, é possível ver que o caminhão estava parado em um sinal de trânsito. O automóvel fazia o recolhimento de lixo em bairros da Zona Norte.Após o caminhão parar, uma testemunha flagrou os homens indo para o meio da rua com uma escada, que foi posicionada no fundo do veículo.Um dos homens sobe no caminhão e começa a revirar os objetos que estavam no veículo, mas logo depois decide descer. Nas imagens, não é possível ver se algo foi levado.De acordo com a Companhia Municipal de Limpeza Urbana, nada foi levado e o veículo seguiu normalmente a sua rotina.