História do grupo é inspirada na organização baiana Afoxé Filhos de GandhyDivulgação Instagram Filhos de Gandhi

Publicado 02/04/2024 16:51

Rio - O grupo Afoxé Filhos de Gandhi foi declarado bem cultural da cidade do Rio de Janeiro. O decreto publicado nesta terça-feira (2) pela prefeitura leva em consideração a história do grupo, inspirada na organização baiana Afoxé Filhos de Gandhy.

"O Filhos de Gandhi carioca tem peculiaridades próprias: tem uma formação afrocultural centrada na exaltação das tradições de matrizes africana que permeiam a cultura afrocarioca, na região conhecida como Pequena África. É importantíssimo reconhecê-los como patrimônio cultural dos cariocas. Hoje é um grande dia", disse o coordenador de Promoção da Igualdade Racial, Yago Feitosa.

O decreto reforça a importância cultural da herança da língua iorubá - expressada nos cânticos e rituais do grupo Afoxé Filhos de Gandhi -, do ritmo ijexá, da manifestação religiosa do candomblé e, de forma geral, da dança e dos ritos típicos da tradição afrodescendente no Rio de Janeiro.

Segundo a Prefeitura do Rio, a publicação do decreto também foi motivada por estudos do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade e do Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural, que buscam a valorização de práticas culturais históricas da cidade.

"Um orgulho ganhar esse reconhecimento. Os filhos de Gandhi do Rio de Janeiro, durante todo esse tempo, vêm enaltecendo a cidade com seu afoxé, canto e baianas e é pioneiro no presente de Iemanjá. São 48 anos trazendo a cultura afrodescendente em louvor aos orixás", disse Célio Oliveira, o presidente do grupo.

A partir de agora, o Afoxé Filhos de Gandhi fica inscrito no "Livro de Registro das Celebrações", onde são registrados rituais e festas da cidade, e no "Livro de Registro das Formas de Expressão", onde são inscritas manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas.

Afoxé Carioca

Fundada no ano de 1951, a Associação Cultural Recreativa Afoxé Filhos de Gandhi apoia, desenvolve e preserva a cultura afro-brasileira por meio da música, da cultura, da fé e de sua presença nos desfiles de Carnaval no Rio de Janeiro.