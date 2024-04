Hercilio Moura, cunhado de Maurício Macedo - Renan Areias/ Agência O Dia

Rio - Amigos e familiares se despediram do técnico em eletrotécnica Maurício Macedo, de 48 anos, nesta terça-feira (2), no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Maurício foi morto após ser baleado pelo policial militar Stefan Ruda Maciel Vieira durante uma confusão, na noite de domingo (31). O PM, que estava de folga, alegou legítima defesa e está solto. A família da vítima pediu justiça durante o sepultamento.

Segundo a Polícia Militar, Stefan estava de folga e teria sido impedido de trafegar em sua rua pois a via estava fechada para um evento de páscoa dos moradores.



O PM afirmou que Maurício aparentava estar embriagado e o abordou tentando agredi-lo e desarmá-lo. O agente justificou que atirou para impedir as agressões.



A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Nova Iguaçu por vizinhos. A Prefeitura de Nova Iguaçu informou que Maurício deu entrada na unidade em estado grave após ser baleado na região do abdômen, passou por cirurgia de emergência, mas não resistiu.



O caso foi registrado na 58ª DP (Posse) e encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investiga o crime.