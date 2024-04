Turistas brigam com brasileiros na orla de Copacabana - Reprodução / Internet

Turistas brigam com brasileiros na orla de CopacabanaReprodução / Internet

Publicado 02/04/2024 16:23

Rio - Um grupo de turistas brigou com cariocas na orla de Copacabana, Zona Sul do Rio, na noite desta segunda-feira (1). A confusão aconteceu entre colombianos e brasileiros em frente ao hotel Hilton, na Avenida Atlântica, próximo de onde estão hospedados jogadores do Junior Barranquilla, que enfrenta o Botafogo pela Copa Libertadores nesta quarta-feira.

Um vídeo que circula nas redes sociais registrou a briga. Nele, é possível ver cerca de dez pessoas trocando socos e empurrões. Uma mulher tenta acalmar os ânimos dos envolvidos na confusão.

Em determinado momento, um turista cai no chão desacordado após ser agredido. Um dos agressores ainda dá um chute na cabeça dele e depois sai direção à praia, do outro lado da rua. Na hora da briga, não havia policiamento no local.

Turistas brigam com brasileiros na orla de Copacabana Reprodução / Internet

Segundo a Polícia Militar (PM), agentes do 19° BPM (Copacabana) foram acionados, mas quando chegaram, a confusão havia acabado e os envolvidos não estavam mais no local. Ainda de acordo com a PM, o policiamento foi reforçado na região.

O DIA tenta contato com o Hotel Hilton, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.