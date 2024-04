O casal foi abordado na altura da passarela do Caju, na Avenida Brasil - Reprodução

O casal foi abordado na altura da passarela do Caju, na Avenida BrasilReprodução

Publicado 04/04/2024 10:41

Rio - Um casal que estava em uma motocicleta foi assaltado na Avenida Brasil, altura da passarela do Caju, na Zona Portuária do Rio, na quarta-feira (3). Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o momento em os bandidos se aproximam, ameaçam as vítimas e levam o veículo.

O assalto foi filmado por testemunhas que estavam próximas ao local. Na gravação, o casal aparece em um moto de cor azul, quando os bandidos se aproximam em uma outra de cor vermelha. Na sequência, um deles desce do veículo armado. Em seguida, as vítimas se rendem com as mãos para o alto. Nesse momento, os dois finalizam o roubo e fogem em alta velocidade

Veja o vídeo

Vídeo mostra casal sendo assaltado na Avenida Brasil, altura do Caju, na Zona Portuária do Rio. Segundo a PM, o policiamento foi reforçado na região nesta quinta-feira (4).#Assalto #RioDeJaneiro #ODia



Vídeo: Divulgação pic.twitter.com/h09qFiN7fH — Jornal O Dia (@jornalodia) April 4, 2024

Segundo a Polícia Militar, o comando do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE), a unidade não foi acionado para o episódio. No entanto, o policiamento foi reforçado na região da Avenida Brasil.

Outro caso



Casos de assaltos na Avenida Brasil são frequentes. Um semelhante, que também foi gravado, aconteceu em fevereiro deste ano na altura de Bonsucesso, Zona Norte do Rio. Na ocasião, um criminoso abordou outro casal e levou a motocicleta em que estavam, enquanto um segundo bandido dava cobertura.

Com a moto roubado, o suspeito seguiu pelo corredor exclusivo do BRT, pegou a contramão e entrou em um dos acessos ao Complexo da Maré. O veículo foi abandonado e recuperado momentos depois.