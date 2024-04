Rio tem previsão de tempo firme e sem chance de chuva - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 04/04/2024 07:59

Rio - A cidade segue com o tempo firme e sem previsão de chuva entre esta quinta-feira (4) e a próxima segunda-feira (8). Segundo o Centro de Operações Rio (COR), durante esses dias, o céu vai variar de parcialmente nublado a claro e as temperaturas ficarão estáveis. Nesta sexta-feira (5), por exemplo, os termômetros podem atingir os 33°C.

Nesta quinta-feira, de acordo com o Alerta Rio, as condições atmosféricas permanecerão estáveis na cidade, devido a um sistema de alta pressão no oceano. Os ventos, no entanto, podem atingir 51,9 km/h e as temperaturas devem variar de 18°C a 32°C.



Entre sexta e segunda-feira, haverá variação de nebulosidade, mas ainda não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados nos dois dias. A sexta-feira, segundo o COR, será o dia mais quente da semana, com as temperaturas podendo chegar aos 33°C.