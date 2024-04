Vítima foi agredida na cabeça pelos criminosos - Reprodução/TV Globo

Publicado 04/04/2024 12:17

Rio - Um turista foi agredido por assaltantes, nesta quarta-feira (3), em Santa Teresa, na Região Central do Rio. O crime ocorreu na altura do Largo do Curvelo.

A vítima foi abordada por criminosos em um bondinho que circulava pelo bairro, ainda durante o dia.

O bondinho estava lotado quando os criminosos aproveitaram o momento para roubar. O turista, que reagiu a ação, acabou sendo agredido na cabeça.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) foram acionados, porém, no local, a equipe não encontrou nenhuma vítima. O policiamento na região foi intensificado.

A Polícia Civil informou que a vítima não registrou boletim de ocorrência.