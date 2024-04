Secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, participou da campanha de vacinação contra o HPV na Casa da Juventude - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, participou da campanha de vacinação contra o HPV na Casa da JuventudeReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 04/04/2024 10:36 | Atualizado 04/04/2024 11:48

Rio - O município do Rio iniciou, nesta quinta-feira (4), na Casa da Juventude, no Santo Cristo, Região Central, a campanha de mobilização para reforçar a vacinação contra o vírus HPV. O imunizante ajuda na prevenção do câncer de colo do útero, de pênis e de outros tipos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

A vacina do HPV quadrivalente é aplicado em dose única em meninos e meninas de 9 a 19 anos. Pessoas que passaram por transplantes e que tenham o vírus do HIV também podem se imunizar gratuitamente nos postos do Sistema Único de Saúde (SUS). O evento de lançamento da ação contou com a presença do secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, e do secretário da Juventude, Salvino Oliveira.

fotogaleria

"É uma vacina indicada a todas as pessoas com menos de 45 anos, que protege de diversos tipos de câncer. No Rio temos cerca de 700 casos de câncer de colo de útero por ano, que são perfeitamente evitáveis com a imunização", disse Daniel Soranz, que completou: "Nossa expectativa é que nessas próximas duas semanas a gente consiga vacinar 80 mil crianças e adolescentes contra o HPV. Vamos contar com apoio das escolas e diversas instituições para isso."

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a meta do Programa Nacional de Imunizações é de proteger pelo menos 80% da população alvo. Nos últimos 10 anos, mais de 815 mil pessoas da cidade do Rio tomaram, pelo menos, a primeira dose da vacina. Ainda de acordo com a SMS, 74% de meninas e 48% de meninos foram vacinados.

"É uma alegria muito grande receber uma campanha como essa. Na cidade do Rio temos quase meio milhão de jovens na faixa etária da vacinação que precisam se prevenir, e só as vacinas podem salvar vidas. Com essa campanha nós podemos conseguir cada vez isso", comentou Salvino Oliveira.

O HPV pode causar câncer de pênis, ânus, vulva, vagina, boca e garganta. O imunizante trabalha na prevenção de lesões genitais pré-cancerosas, estimulando o organismo a produzir anticorpos que vão agir contra o vírus, que é transmitido durante a relação sexual. A indicação dos órgãos de saúde é que a aplicação seja anterior ao início da vida sexual, antes do possível contato com o vírus.

A vacinação contra o HPV também reduz o impacto social e econômico dos tratamentos de câncer e outras complicações relacionadas ao vírus. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), 17 mil novos casos de câncer de colo do útero são diagnosticados por ano no país, com 7 mil mortes anuais.

As Organizações Mundial e Pan-Americana da Saúde comprovaram que uma dose da vacina HPV quadrivalente pode ser tão eficaz quanto duas ou três doses em áreas com alta cobertura vacinal. De acordo com estudos recentes, a vacinação pode reduzir em até 87% as taxas de câncer de colo do útero, quarto tipo de câncer que mais atinge mulheres no mundo.

A vacina HPV quadrivalente está disponível em todas as 238 clínicas da família e centros municipais de saúde espalhados pela cidade, além do Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, na Zona Sul, do Super Centro Carioca de Vacinação de Campo Grande, Zona Oeste, e nos dois Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), para indicações especiais.

Laiane Corrêa Melo, de 28 anos, é representante do programa Pacto pela Juventude da região de São Cristóvão e, nesta quinta, levou alguns jovens a Casa da Juventude para participarem e se conscientizarem sobre a importância desta campanha.

"É importante que todas as pessoas realizem essa vacinação, pois é a única maneira de proteger contra o câncer de colo de útero e outras doenças causadas pelo HPV", reforçou Leilane

Representante do Pacto pela Juventude do núcleo da Barreira do Vasco, Kaylane Glalce da Costa, de 20 anos, também esteve presente no evento e também levou jovens para a Casa da Juventude. Entre elas, estava a Gabriela Ferreira Gomes, de 16 anos, que fez questão de se imunizar contra o HPV.

"Esse é um dia super importante para todos nós. Sabemos que a prevenção é importante para a nossa saúde, que tem que estar sempre bem. É importante ter esse cuidado para os jovens estarem sempre medicados e vacinados", ressaltou Kaylane.

Para vacinar as crianças e adolescentes, os responsáveis devem levar a caderneta ou comprovante de vacinação da criança e um documento de identificação. O Super Centro Carioca de Vacinação Botafogo fica na Rua General Severiano 91 e funciona todos os dias, das 8h às 22h; já a unidade de Campo Grande é localizado no Park Shopping Campo Grande e também atende todos os dias, de acordo com o horário de funcionamento do centro comercial.