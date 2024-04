Edson Davi, de 7 anos, está desaparecido desde o dia 4 de janeiro de 2024 - Cleber Mendes/Arquivo/Agência O DIA

Edson Davi, de 7 anos, está desaparecido desde o dia 4 de janeiro de 2024Cleber Mendes/Arquivo/Agência O DIA

Publicado 04/04/2024 09:30 | Atualizado 04/04/2024 09:48

Rio - O desaparecimento do menino Edson Davi de 7 anos completa três meses nesta quinta-feira (4). Para a Polícia Civil, a principal hipótese é de afogamento. Já a família acredita em sequestro e iniciou uma investigação particular sobre o caso. A criança sumiu na Praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste, na altura do Posto 4, onde a família trabalhava.A mãe do menino, Marize Araujo, não desiste das buscas pelo filho e reforça a todo momento que ele não entrou no mar. Nas redes sociais, ela publicou uma ‘vakinha virtual’ pedindo ajuda para custear os custos da investigação. O objetivo é arrecadar R$ 20 mil, mas até esta quinta-feira (4), apenas R$ 2 mil haviam sido arrecadados."Três meses que levaram você de mim, do seio da sua família e continuamos sem respostas”, publicou a mãe.Ainda segundo Marize, com sua investigação, ela conseguiu mais testemunhas que viram Edson antes dele desaparecer. Sobre esses possíveis novos depoimentos, à Polícia Civil informou que "todos os elementos apresentados à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) são investigados".Em paralelo às apurações, o Corpo de Bombeiros continua as buscas durante todo este período, que inclusive foram ampliadas para áreas além do posto 4. A operação conta com o empenho de guarda-vidas, mergulhadores, quadriciclos, motos-aquáticas, drones e helicópteros. O menino completou 7 anos no dia 25 de fevereiro. A data foi marcada por um protesto da família na praia. Na ocasião, a mãe já havia citado novas testemunhas. Uma delas seria uma mulher de outro estado, que relatou não ter visto Edson entrar na água."Aqui na praia, são sete escadas em que meu filho poderia ter sido atraído. A nova testemunha disse que viu a direção que ele foi, um lado que ele não tinha costume de ir. Fora isso, não tem um testemunho que fale que meu filho, depois das 16h, foi para o mar. Por que o Edson tem que passar como morto? Porque ele é filho de um simples barraqueiro? De um pai humilde, de uma mãe humilde? Que não tem como correr atrás de recursos maiores?", disse Marize.Marize reforçou ainda que cerca de 400 metros da extensão da praia não tiveram imagens registradas nas câmeras de segurança. O receio da mãe é que Edson tenha subido por uma das escadas que não estava sendo filmadas. "Não adianta vir testemunha dizer que ele mergulhou, porque está mentindo. Meu filho não entra no mar. Ele pode ter molhado os pés e brincado com alguma criança, mas entrar na água, não. Ele tinha medo", afirma.