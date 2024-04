Durante a ação, os policiais encontrados animais marinhos ameaçados de extinção - Divulgação / Polícia Federal

Durante a ação, os policiais encontrados animais marinhos ameaçados de extinçãoDivulgação / Polícia Federal

Publicado 04/04/2024 12:15

Rio - A Polícia Federal realiza, na manhã desta quinta-feira (4), uma operação contra uma empresa investigada por comercializar ilegalmente animais marinhos ameaçados de extinção em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. A apuração teve início após a PF receber um relatório de fiscalização do Ibama.



De acordo com a corporação, no documento constam informações sobre uma vistoria realizada em uma carga com 22 peixes ornamentais de diversas espécies no Aeroporto Internacional de Belém. Os animais saíram do Aeroporto Santos Dumont, no Rio.



Agentes saíram para cumprir dois mandados de busca e apreensão em São Pedro da Aldeia. Durante a ação, os policiais encontraram animais ameaçados de extinção que podem ser da Reserva Extrativista da Marinha de Arraial do Cabo. Eles foram apreendidos e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) realizará a soltura.

Segundo a PF, em 2020, a proprietária da empresa já havia sido investigada e indiciada pela venda ilegal. No entanto, a mulher manteve a comercialização dos animais. A corporação informou que ela vai responder pelos crimes de comércio ilegal de animais de espécie rara ou considerada ameaçada de extinção e falsidade ideológica, além de outros delitos que possam surgir no decorrer da investigação.



A Polícia Federal dará seguimento às apurações para identificar outros envolvidos no esquema criminoso e localizar o local de onde os animais ameaçados de extinção estão sendo capturados na Região dos Lagos.