A feijoada da Tia Surica é considerada Patrimônio Histórico e Cultural do Rio de JaneiroDivulgação / TV Globo

Publicado 04/04/2024 12:18 | Atualizado 04/04/2024 13:20

Rio – A tradicional feijoada da Tia Surica entrou para o calendário de datas comemorativas do Rio de Janeiro. Segundo o projeto de lei, publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (3), o evento estimula o turismo, lazer e principalmente, o aquecimento da economia com a criação de postos de emprego e vendas de produtos.

A proposta foi do deputado Dionísio Lins. Com a aprovação, a data entra no calendário oficial do estado no segundo domingo do mês de novembro.

A feijoada da dona Iranette Ferreira Barcellos é considerada Patrimônio Histórico e Cultural do Rio de Janeiro . Ponto de encontro de sambistas, autoridades e amantes de feijão, o evento começou em 2003. Após o lançamento do seu primeiro CD, Tia Surica reuniu em sua casa cantores da Portela como Monarco, Chico Santana e Manicéia para confraternizar comendo feijão. Os encontros passaram a acontecer regularmente e viraram uma atração.

O deputado estadual Dionísio Lins comemorou a aprovação do projeto nas redes sociais: "É de se tirar o chapéu e aplaudir de pé esse tradicional evento. Tia Surica merece todo o nosso respeito e admiração pelo seu histórico de vida dedicado à nossa cultura", afirmou.