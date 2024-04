Homem é preso por assassinato durante briga de trânsito

Prisão do miliciano, em 2020, foi feita pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rio - Um homem foi preso, nesta terça-feira (2), após matar uma pessoa por causa de uma discussão de trânsito em 2019. Ele foi encontrado em Paracambi, na Baixada Fluminense, por policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).



De acordo com as investigações, Jorge Henrique Teixeira Chama foi baleado em Japeri, na mesma região. O autor dos disparos estava com o carro estacionado na rua, atrapalhando a passagem de outros veículos, e, após uma discussão com a vítima, sacou uma arma e disparou, fugindo em seguida do local.

De acordo com a Polícia Civil, o homem tem outras anotações criminais, também por homicídio, e já foi preso em 2014. No momento da abordagem, ele estava com um revólver, que foi apreendido. Por conta disso, além do cumprimento do mandado, ele também foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.