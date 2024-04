Mais de 400g de haxixe foram apreendidos - Divulgação / Receita Federal

Rio - A Receita Federal apreendeu, nesta terça-feira (2), meio quilo de variantes da maconha de alta qualidade no Aeroporto do Galeão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A droga, dos tipos haxixe e skunk, avaliada em mais de R$ 56 mil, estavam em duas encomendas postais. Ambas eram provenientes dos Estados Unidos e o valor total das apreensões soma R$ 56.370,00.



A primeira remessa continha 411 gramas de haxixe, avaliados em R$ 49.320, escondidos dentro de um tabuleiro de xadrez/dama. A encomenda tinha como destino o município de Caeté Açu, na Bahia.

Já a segunda remessa, com 94 g de skunk, estava no interior de uma caixa de papelão junto a uma camisa do Capitão América. A droga foi avaliada em R$ 7 mil e iria ser enviada para Itapemirim, no Espírito Santo.



O trabalho foi realizado pela Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão.