Sistema de fornecimento Imunana-Laranjal foi contaminado com toluenoCedae

Publicado 05/04/2024 12:55 | Atualizado 05/04/2024 15:38

Rio - Após mais de 54 horas de interrupção do Sistema Imunana-Laranjal , cerca de dois milhões de moradores das cidades de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Ilha de Paquetá ainda sofrem com falta d’água. Segundo a Cedae, a partir desta sexta (5), exames laboratoriais são feitos para determinar a normalização do fornecimento. No entanto, todas as amostras analisadas pela manhã continuaram a identificar o produto químico poluente conhecido como tolueno.Até o momento, não há previsão de normalização do sistema. Isso porque as concentrações ainda estavam acima do permitido. Os exames continuam de hora em hora. Para o fornecimento de água ser restabelecido, depende do resultado das próximas análises.A identificação da contaminação foi feita às 5h59 da quarta-feira (3). A concentração da substância era de 59 microgramas por litro. De acordo com a Cedae, a Legislação de Potabilidade permite apenas 30 microgramas a cada litro. O sistema de captação foi interrompido imediatamente após constatação da presença do tolueno.O tolueno, encontrado na captação bruta, é um hidrocarboneto aromático, inflamável, volátil, incolor e de odor característico altamente danoso à saúde se ingerido ou inalado. O composto é normalmente resultado da produção de gasolina e matéria-prima de solventes orgânicos em colas e tintas.Devido à falta de previsão de retorno de abastecimento, a Cedae disponibilizou nesta sexta-feira (5), cinco caminhões-pipas para atender hospitais e clínicas de saúde em São Gonçalo, de acordo com a necessidade da prefeitura municipal.Já a Águas do Rio, disponibilizou 32 caminhões-pipa para fornecer água para hospitais, clínicas e prontos socorros das cidades de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Ilha de Paquetá. Nessa operação, duas balsas-tanque também foram utilizadas, sendo uma com 350 mil litros e outra com 450 mil litros para o abastecimento a partir da Ilha de Paquetá e São Gonçalo.Mesmo com o retorno do funcionamento do Sistema Imunana Laranjal, a Águas do Rio esclarece que a distribuição à população atingida será restabelecida gradativamente em 72 horas.