Policiais civis da 124ª DP (Saquarema) prendem acusado de feminicídio contra a ex-companheiraDivulgação/PCERJ

Publicado 20/03/2024 08:40

Saquarema - Policiais civis da 124ª DP (Saquarema) prenderam um homem, na última segunda-feira (18), como o suposto autor do feminicídio da ex-companheira. A vítima, Rafaela Torres, de 35 anos, teria sido retirada de um carro por um homem armado, no último sábado (16), quando dava carona para um amigo, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.



A prisão contou com o apoio do setor de Inteligência do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), que instaurou procedimento interno para apurar a conduta do militar.



Segundo a Polícia Civil, no último domingo (17), um corpo carbonizado, que supostamente seria o da vítima, foi encontrado, em um automóvel utilizado por ela. Os agentes aguardam o resultado do laudo de confronto de perfil genético para confirmar a identificação da mulher.



A partir das investigações da 124ª DP, que incluíram oitiva de testemunhas e análise de imagens de câmeras de segurança, foi possível obter o mandado de prisão temporária do acusado, que foi cumprido na segunda-feira.

O acusado do crime não teve a identidade revelada.