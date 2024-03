Prefeitura de Saquarema realizará a primeira edição do Campeonato de Tosa da cidade no próximo domingo (24) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema realizará a primeira edição do Campeonato de Tosa da cidade no próximo domingo (24)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 19/03/2024 11:43

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais, realizará a primeira edição do Campeonato de Tosa de Saquarema. O evento acontecerá no próximo domingo (24), das 8h às 17h, no Saquarema Futebol Clube, localizado na Rua Barão de Saquarema, nº 612, no Centro.

Tendo como público-alvo os tosadores de animais, o evento é aberto à população que poderá torcer e se encantar com os pets que servirão de modelos para os profissionais. Denominados groomer, que traduzido significa aparador, o profissional é uma figura cada vez mais importante em um cenário econômico que cresce a cada dia em todo o país. De acordo com dados da Abinpet (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação), o Brasil ocupa a terceira posição no ranking global de faturamento no segmento pet, com uma fatia de 4,95%. Este cenário coloca o país atrás apenas dos Estados Unidos, responsáveis por 43,7% do mercado, e da China, que detém 8,7%. No contexto atual, a indústria de produtos para animais de estimação projeta um crescimento de 10,6% em seu faturamento para este ano, alcançando a marca de R$ 46,42 bilhões.

"Esta é a primeira vez que recebemos um evento deste tipo em nossa cidade. Os campeonatos de tosadores são comuns nos grandes centros e fora do país. Neles, os profissionais podem mostrar suas técnicas e a população pode aprender novas formas de cuidar dos pets com mais amor, cuidado e carinho", afirmou a secretária municipal dos Direitos dos Animais, Adriana de Vander.