Prefeitura de Saquarema disponibiliza curso gratuito preparatório para concursos públicos - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema disponibiliza curso gratuito preparatório para concursos públicosDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/03/2024 20:40

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, comunica a abertura de inscrições para o novo Curso Preparatório para Concursos Públicos. As aulas presenciais, no turno da tarde ou da noite, serão ministradas no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França e terão início na segunda-feira (25). Nesta rodada, serão ofertadas 80 vagas, divididas igualmente entre os dois turnos, para os moradores de Saquarema.

As inscrições

As inscrições serão realizadas de forma online, das 8h30 às 20h, de segunda (18) a quarta-feira (20), através do aplicativo Colab, disponível para ser baixado no Google Play ou na Apple Store. Já a confirmação da inscrição deverá ser feita de forma presencial na quinta (21) e sexta-feira (22), das 8h30 às 20h, na secretaria do Centro de Capacitação. É necessário apresentar cópia do RG, CPF, comprovantes de residência e de escolaridade referente ao Ensino Médio completo, além de foto 3×4.

O Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França fica na Rua Tiá Mello nº 25 (antigo Colégio Padre Manoel), em São Geraldo, Bacaxá. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 93300-5250.

Este é o 14º curso gratuito, entre profissionalizantes e preparatórios, promovido pela Prefeitura de Saquarema, apenas no ano de 2024, com o intuito de fomentar o aprimoramento profissional e a melhoria da qualidade de vida dos moradores. Em 2023, a Prefeitura promoveu 45 cursos, através de seus dois centros de capacitação profissional municipais.