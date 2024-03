Programa Cartão Tarifa Solidária ultrapassou a marca dos 5 milhões de viagens realizadas em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/03/2024 10:30

Saquarema - Criado em julho de 2021 pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos, o Cartão Tarifa Solidária, programa que subsidia as passagens de ônibus municipais, ultrapassou a marca dos 5 milhões de viagens realizadas, com mais de 41.048 cartões em funcionamento.

Como funciona o benefício

O morador de Saquarema, de 06 a 64 anos, que possuir o Cartão Tarifa Solidária paga apenas R$2,00 ao passar na roleta do ônibus, cabendo à Prefeitura arcar com o restante da passagem, cujo valor cheio é R$5,20. O cartão, que é pessoal e intransferível, deve ser apresentado ao validador para liberação da roleta e não tem limite diário de utilização.

“O Cartão Tarifa Solidária é mais um benefício destinado aos moradores, que tem por objetivo complementar outros benefícios municipais, tornando mais em conta a locomoção em Saquarema, com mais de 60% de desconto. Tendo como base a tarifa atual, o usuário que utiliza o ônibus duas vezes por dia, de segunda a sábado, terá economizado, no final do mês, R$ 153,60 no orçamento”, exemplificou a Prefeita Manoela Peres.

O cartão pode ser utilizado nas linhas do sistema de transporte municipal de Saquarema, sob responsabilidade da Rio Lagos, e é necessário possuir CPF para a sua utilização, regra que se aplica inclusive às crianças. A expectativa da Prefeitura é de que 60 mil cartões possam ser emitidos na cidade, beneficiando mais de 66% da população.

"Com a implantação do cartão, a demanda de passageiros aumentou. Com isso, pudemos criar linhas e rotas, aumentar horários e ampliar a cobertura do transporte público em toda a cidade. Foram acrescentadas, aproximadamente, 50 novas partidas diárias, divididas nas linhas 03, 15, 17, 23, 25, 34, 42 e 75. É um aumento de quase 12% no número de viagens realizadas diariamente", informou o Diretor de Transportes, Leandro Lessa.

Para se inscrever

Quem desejar se inscrever para fazer jus ao benefício, basta procurar o ponto de cadastramento montado na Central do Cidadão, na Avenida Saquarema, 5.481, em Bacaxá. Para reclamações, sugestões, dúvidas ou elogios sobre o programa Cartão Tarifa Solidária, o morador pode abrir chamado pelo aplicativo Colab (disponível na Google Play e na Apple Store).