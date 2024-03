Novo Hospital Municipal de Saquarema completa um ano de funcinamento - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/03/2024 14:32

Saquarema - O novo Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, em Saquarema, completa um ano nesta quarta-feira (13), tendo trazido de volta para a cidade a capacidade de realizar cirurgias, inclusive de alta complexidade. Das primeiras operações, em abril de 2023, até fevereiro de 2024, foram mais de 2,5 mil cirurgias, o que supera a marca de sete procedimentos por dia. Já as consultas cirúrgicas foram mais de 7,2 mil, uma média de 22 por dia. Desde o ano de 2015 até a inauguração do hospital, os moradores de Saquarema precisavam sair da cidade para passar por qualquer cirurgia, exceto partos.

A nova unidade



Localizado no bairro da Barreira, o Hospital Nossa Senhora de Nazareth é a principal estrutura da Cidade da Saúde, maior complexo médico-hospitalar do interior do Estado do Rio de Janeiro, constituído por Centro de Imagens, Centro de Reabilitação, clínicas do Idoso, da Criança e da Mulher, além do Centro de Especialidades Odontológicas e uma Creche.



Entre as especialidades que passaram a ser realizadas pela nova unidade estão as Cirurgias Geral, Oncológica, Pediátrica, Proctológica, Urológica, Ginecológica, Neurocirurgia, Bucomaxilo, Ortopédica e de Cabeça e Pescoço. Os avanços no combate ao câncer também foram significativos, passando a ter uma área dedicada a partir de setembro de 2023: desde então, 14 pacientes fizeram 64 sessões de quimioterapia e dois pacientes foram a cinco sessões de hormonioterapia.



“O morador de Saquarema esperava por um hospital como esse havia muitos anos. Agora, após um ano da inauguração, confirmamos a vocação de excelência da unidade com os bons resultados alcançados principalmente quando falamos de cirurgias. Trouxemos de volta para os saquaremenses o conforto que é estar perto de casa no momento delicado de uma operação e, desta vez, com a tranquilidade de estar em um hospital moderno e de ponta”, afirma a Prefeita Manoela Peres.



O Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth conta com 86 leitos, sendo 40 de Enfermaria Adulto; dois de Isolamento Adulto; 12 de Enfermaria Pediátrica (seis clínicos e seis cirúrgicos); um de Isolamento Pediátrico; dez de UTI Adulto e outros dez de UTI Pediátrica; três de urgência e emergência e oito de unidade intermediária. Já o Centro Cirúrgico possui quatro salas e três leitos de recuperação anestésica



Toda essa capacidade já zerou algumas filas de espera para cirurgia, como as de hérnia e vesícula. Atualmente, o paciente que precisa passar por essas operações consegue a marcação em, no máximo, duas semanas. O objetivo é andar com todas as filas para procedimentos cirúrgicos e exames mais complexos que ainda existem no município.



“O novo Hospital Nossa Senhora de Nazareth veio para ofertar à população de Saquarema um serviço que antes dependia 100% da Rede Estadual de Regulação. Com isso, nós não só passamos a atender mais a população saquaremense como liberamos vagas antes dedicadas a nós para que o Estado possa atender a moradores de outros municípios. E ainda agregamos à Rede dez novos leitos de UTI infantil, atendendo de forma pactuada a toda a Região, que é carente dessa especialidade”, explica a subsecretária municipal de Saúde, Ana Paula Duarte.



Além da vocação cirúrgica e oncológica, o novo Nossa Senhora de Nazareth atua como unidade de retaguarda para o município. Tendo o Hospital Municipal Porphírio Nunes de Azeredo, em Bacaxá, como porta de entrada para emergências, a nova unidade recebeu 132 pacientes vindos de lá somente em janeiro de 2024. Neste primeiro ano de existência, foram realizadas, ainda, 95 consultas ambulatoriais.