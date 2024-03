Prefeitura disponibiliza 40 vans para o transporte gratuito dos alunos das creches municipais de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 11/03/2024 17:11

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, disponibilizou 40 novas vans da marca Mercedes-Benz para o transporte dos alunos das creches municipais. Denominado "Transportando o Futuro com Carinho”, a ação vem para complementar o serviço de transporte de estudantes em ônibus escolares, que já vem sendo destinado, pelo município, aos estudantes com mais de 7 anos.

Cada van possui 13 lugares e equipamentos de retenção adequados, como Bebê Conforto ou conversível para bebês de até 13 kg e cadeirinha para crianças com peso entre 9 e 18 kg, conforme resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Cada creche estipulará as rotas por onde os veículos irão operar. As vans são tripuladas por motorista e monitor, climatizadas e adaptadas com poltronas especiais para o transporte de crianças a partir dos 2 anos de idade."Com veículos seguros e bem equipados, levaremos para as creches crianças a partir de dois anos. Iniciativas como essa me enchem de orgulho por servir como Secretário de Educação, tendo a oportunidade de transformar tantas vidas por meio da educação", afirmou o secretário municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, Antonio Peres Alves."Eu recebi muitas mensagens nas minhas redes sociais dos papais e mamães que estão com dificuldades de levar seus filhos para a creche, já que muitos moram longe e o tempo fica apertado. Então, podem ficar despreocupados, porque providenciamos mais esse cuidado para levar e buscar as crianças com muita segurança", completou a prefeita Manoela Peres.O serviço prestado pelas novas vans atenderá, gratuitamente, àqueles usuários que residem a mais de 1,5km da creche utilizada e que vinham relatando dificuldades para cumprir o horário de trabalho ou estudo, por conta do tempo gasto com o transporte dos pequenos, na ida e na vinda da creche.