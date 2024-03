Saquarema recebeu visita de técnicos da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e da Coordenadoria de Biodiversidade - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema recebeu visita de técnicos da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e da Coordenadoria de BiodiversidadeDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 11/03/2024 10:12

Saquarema - O município de Saquarema recebeu, na última semana, a visita de técnicos da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e da Coordenadoria de Biodiversidade (COOBIO). A comitiva foi recebida pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, Gilmar Rocha de Magalhães, e demais técnicos do Município. Durante a visita, os servidores percorreram diversas áreas municipais de grande potencial ecológico, com vistas à conservação do bioma Mata Atlântica e seus ecossistemas consorciados. Neste momento, estudos estão em curso para a definição da localização das áreas a serem preservadas por sua relevância ecológica e natural.