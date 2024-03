Aulas dos cursos de Barbeador e Maquiador serão ministradas no Centro de Capacitação Profissional José Carlos Cabral - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 07/03/2024 20:43

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, está lançando duas oportunidades de capacitação profissional para os moradores do município. Os cursos gratuitos de Barbeiro e de Maquiador, demandas crescentes no mercado de trabalho, terão suas inscrições abertas nos dias 08 e 12 de março, respectivamente, a partir das 8h, no Centro de Capacitação Profissional José Carlos Cabral, onde também serão ministradas as aulas. O Centro de Capacitação fica situado na Rua Segisfredo Bravo, nº 139, em Bacaxá.

Os cursos

Com 15 vagas disponíveis, o curso de Barbeiro terá as aulas iniciadas em 14 de março, sempre às quintas e sextas-feiras, pela manhã. Já o curso de maquiador também terá a oferta de 15 vagas e as aulas terão início no dia 19 de março, às terças e quartas-feiras, no turno da tarde

Para se inscrever nos cursos, os interessados devem atender aos seguintes pré-requisitos: ordem de chegada, duas fotos 3×4, comprovante de conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental, comprovante de residência em Saquarema e cópia do RG e do CPF.

Com estes dois novos cursos, a Prefeitura de Saquarema atinge a marca de 12 cursos profissionalizantes e preparatórios disponibilizados apenas no ano de 2024, com o intuito de proporcionar o aprimoramento profissional e a possibilidade de melhoria da qualidade de vida dos moradores do município. Em 2023, através dos dois centros de capacitação profissional municipais, a Prefeitura promoveu 45 cursos gratuitos.